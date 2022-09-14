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Tunceli gündem haberleri | Tunceli'de 4 milyon lira değerinde 3 projenin imzası atıldı

3. Sayfa Haberleri

Tunceli gelişmesine göre Tunceli'de kente kazandırılacak olan 4 milyon lira değerindeki 3 projenin imzası atıldı.

Tunceli'de kente kazandırılacak olan 4 milyon lira değerindeki 3 projenin imzası atıldı.

SOGEP çerçevesinde Fırat Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen 'Üreten Kadınlar, Güçlü Yarınlar' ile 'Şavak Yünü Ekonomiye Kazandırılıyor' projelerinin ilk adımı atıldı.

Vali Mehmet Ali Özkan öncülüğünde projenin imza töreni yapıldı. Vali Özkan, "Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bakanlarımızın ve bakanlıklarımızın desteğiyle arkadaşların da gayreti ile Tunceli, hemen hemen her hizmet alanında hızla yol almaya devam ediyor. Bugün de Pertek ilçemizde Şavak Yünü Yıkama Tesisimizin, il merkezinde yapılacak olan meyve ve sebze tesisi ve mantar tesisimizin sözleşmelerini imzalama töreni çerçevesinde arkadaşlar ile bir araya geldik. Bu projelerimiz üreticimiz gerek meyvesini gerekse sebzeni kurutma suretiyle satışa sunabilecek. Anlaşmalı olan marketlerimizle işbirliği dahilinde ürününü değerinde satabilecek. Bugün burada yaklaşık 4 milyonluk 3 projenin imzaladık. İlimize ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

(Ercan Topaç/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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