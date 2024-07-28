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Tunceli-Erzincan sınırında mevsimlik işçileri taşıyan minibüs devrildi

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Tunceli-Erzincan sınırında bulunan Cankurtaran mevkiinde meydana gelen kazada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Tunceli- Erzincan sınırında mevsimlik işçileri taşıyan minibüs devrildi. Kazada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 kişi yaralandı.

Kaza, Tunceli- Erzincan sınırında bulunan Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'dan gelerek Ordu'ya fındık toplamaya giden işçileri taşıyan 63 AHM 649 plakalı minibüs. sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada araçta bulunan 12 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Tunceli ve Erzincan'dan 112, UMKE, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli ve Erzincan'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken. kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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