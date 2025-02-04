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Tunceli-Erzincan Karayolunda Feci Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı

Tunceli-Erzincan Karayolunda Feci Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı
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Tunceli-Erzincan karayolunda meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı kayaya çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Tunceli- Erzincan karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kayaya çarptı. Meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

Kaza, Tunceli-Erzincan karayolu Rabat köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karayolunda seyir halinde olan 06 CUL 057 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan kayaya çarptı. Kazada araçta bulunan 6 kişi yaralanırken ihbar üzerine bölgeye 112, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kazada yaralanan 5 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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