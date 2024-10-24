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Tunceli-Elazığ Karayolunda Canlı Hayvan Nakil Aracı Devrildi

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Tunceli-Elazığ karayolundaki kazada sürücü yaralanırken, çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu. Olay yerine gelen ekipler, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırarak hayvanları tahliye etti.

Tunceli- Elazığ karayolunda canlı hayvan nakil aracı devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.

Kaza, Tunceli-Elazığ karayolu Atatürk Viyadüğü çıkışındaki keskin virajda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 ACB 568 plakalı canlı hayvan taşıyan nakil aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, 112, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılırken araçta bulunan küçükbaş hayvanlar da tahliye edildi. Sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken kazada, çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, 3 gün önce aynı bölgede 3 aracın karıştığı kazada toplam 7 kişi yaralanmıştı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa tunceli Ulaşım Elazığ Yaşam Kaza

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