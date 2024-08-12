Tunceli'de ziyaretgaha giden kadın düşerek yaralandı. Yaralı kadın, AFAD, jandarma, sağlık ve vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden alınarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde bulunan Düzgün Baba ziyaretgahına ziyarete giden S.S. (50), dengesini kaybederek düştü. Meydana gelen kazada ayağında kırık meydana gelen ve başından yaralanan kadın, bölgeye giden AFAD, jandarma, sağlık ve vatandaşların yardımıyla sedyeyle ambulansa kadar taşındı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - TUNCELİ