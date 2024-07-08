Tunceli'de Yıldırım Düştü: 16 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde koyun sürüsüne yıldırım isabet etmesi sonucu 16 küçükbaş hayvan telef oldu.

Olay, Ovacık ilçesinde bulunan Mercan Dağları Deve Çukuru Yaylası'nda meydana geldi. Çemişgezek ilçesi Payamdüzü köyünden koyunlarını Ovacık ilçesindeki yaylaya götüren Celal Takmaz, koyunlarını yaylada otlattığı esnada sağanak başladı. Sağanak ile birlikte çakan yıldırımın koyun sürüsüne isabet etmesi sonucu 16 küçükbaş hayvan telef oldu. Hayvan sayısının az olduğunu, birçoğunun da telef olduğunu kaydeden Celal Takmaz, yetkililerden yardım istedi.

Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - TUNCELİ