Tunceli'de Yemek Nefes Borusuna Kaçan Çocuk Hayatını Kaybetti

Tunceli'de nefes borusuna yemek kaçan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Tunceli merkeze bağlı Güleç Köyü Erdemli Mezrası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre doğuştan engelli ve yatalak olan 14 yaşındaki Ulaş T. yemek yediği esnada nefes borusuna yemek kaçtı. Ailesinin haber vermesi üzerine köye bağlı mezraya giden 112 ekipleri, çocuğa ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili Cumhuriyet savcılığı tarafından inceleme başlatıldı. - TUNCELİ