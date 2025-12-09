Tunceli'de yasa dışı avcılık operasyonu: 7 kişiye 1 milyon lira ceza

Tunceli'de jandarma ve DKMP ekiplerince yürütülen denetimlerde, yasa dışı avcılık yaptığı belirlenen 7 kişiye 1 milyon 96 bin TL idari para cezası uygulandı.

Tunceli genelinde İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon ve denetim faaliyetleri kapsamında, Pertek, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinde yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 7 şahsa toplam 1 milyon 96 bin 69 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca bir şahsın ikametinde yapılan aramada ruhsatsız silah, susturucu ve mühimmat ele geçirildiği ve şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valilik olarak, doğamızın korunması ve biyolojik çeşitliliğimizin sürdürülebilirliği için yasadışı avcılığa karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Tüm birimlerimizle sahada denetimlerimiz aralıksız devam etmekte olup, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için çalışmalar titizlikle yürütülmektedir. Yasa dışı avcılık şüphesi veya benzeri durumlarda vatandaşlarımız, Milli Parklar Müdürlüğü ve 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden 7/24 ihbarda bulunabilirler" denildi. - TUNCELİ