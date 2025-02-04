Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmed Şara ile yaptığı görüşme sonrası net mesaj: Suriye'de teröre yer yok

Kritik zirve sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu!
Şara'dan 'Kurtuluş Savaşı' mesajı: Türk kanı ve Suriye kanı birbirine girerek bu başarı geldi

Ankara'daki tarihi zirvede Şara'dan 'Kurtuluş Savaşı' mesajı
ABD'ye giden Netanyahu Elon Musk ile fotoğraf verdi

Netanyahu ve Elon Musk'tan çok konuşulacak fotoğraf
ABD'ye giden Netanyahu Beyaz Saray'ın önünde protesto edildi

Netanyahu'ya ABD'de protesto şoku

Tunceli'de Yaprak Tutuşturma Kazası: 90 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Tunceli'de Yaprak Tutuşturma Kazası: 90 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin Karşılar köyünde, bahçesindeki yaprakları tutuşturan 90 yaşındaki Hatice Boztaş, alevlerin üzerine sıçraması sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tunceli'de, bahçesindeki yaprakları tutuşturan yaşlı kadın, alevin üzerine sıçraması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Tunceli merkeze bağlı Karşılar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 90 yaşındaki Hatice Boztaş, bahçesinde bulunan yaprakları süpürdükten sonra tutuşturarak yaktı. Bir anda alevlerin arasında kalan kadını kurtarmak için oğlu devreye girdi. Vücudunda ciddi yanıklar meydana gelen kadın için 112, itfaiye ve jandarma ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine giden ekipler, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Katil babaya bir darbe de çocuklarından
img

Ünlülerin tefecisi dosyasından Seda Sayan çıktı
img

"Türkiye'nin liderliğine ihtiyacımız var"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa'dan 'daha etkin rol' çağrısı: Türkiye'nin liderliğine ihtiyacımız var

"Türkiye'nin liderliğine ihtiyacımız var"
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı Meclis gündemine taşındı

Olaylı maç Meclis gündemine taşındı
İstanbul'un yanı başında kar başladı! Görüş mesafesi düştü

İstanbul'un yanı başında kar başladı! Görüş mesafesi düştü
Sergen Yalçın Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı açıkladı

Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı açıkladı
Bütün ülke Jose Mourinho'yu konuşuyor

Bütün ülke onu konuşuyor!
Çalışma Bakanı Işıkhan: Esnek çalışma modeline ilişkin düzenleme yapılacak

Çalışma süresi kısalıp, tatil süreleri uzayacak

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.