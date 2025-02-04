Tunceli'de Yaprak Tutuşturma Kazası: 90 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Tunceli'de, bahçesindeki yaprakları tutuşturan yaşlı kadın, alevin üzerine sıçraması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Tunceli merkeze bağlı Karşılar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 90 yaşındaki Hatice Boztaş, bahçesinde bulunan yaprakları süpürdükten sonra tutuşturarak yaktı. Bir anda alevlerin arasında kalan kadını kurtarmak için oğlu devreye girdi. Vücudunda ciddi yanıklar meydana gelen kadın için 112, itfaiye ve jandarma ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine giden ekipler, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - TUNCELİ