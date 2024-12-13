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Tunceli'de Yaban Keçisi Avına 650 Bin Lira Ceza

Tunceli'de Yaban Keçisi Avına 650 Bin Lira Ceza
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Tunceli'de yaban keçisi avlayan aralarında İyi Parti Konya Milletvekili Ünal Kahraman'ın da bulunduğu 4 kişiye toplamda 650 bin lira ceza kesildi. Olay, jandarma ve doğa koruma ekiplerinin ihbar üzerine düzenledikleri operasyonda gerçekleşti. Ekipler, kaçak avcılık yapan şahısların botunu durdurarak yasadışı avcılığa karşı önlemleri artırdı.

Tunceli'de yaban keçisi avlayan, aralarında İyi Parti Konya Milletvekili Ünal Kahraman'ın da bulunduğu 4 kişiye 650 bin lira para cezası kesildi.

Olay, Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Kolonkaya köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri Elazığ yönünden botla gelerek kaçak avcılık yapan şahısların olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Doğa koruma ekipleri karadan, jandarma ekipleri ise Keban Barajında botla bölgeye hareket ederken, jandarmayı gören şahıslar, Elazığ istikametine doğru kaçtı. Jandarmanın ısrarlı takibi sonucu bot durduruldu. İyi Partili Ünal Kahraman'ın, milletvekili olduğunu ve arama yapamayacaklarını belirtmesi üzerine jandarma cumhuriyet savcısına bilgi verdi. Savcılık tarafından arama kararı verilmesinin ardından botta yapılan incelemede olayda kullanıldığı düşünülen bir silah bulundu. Olaya ilişkin tutanak tutulurken aralarında milletvekilinin de bulunduğu şahıslara 650 bin lira ceza kesildi. Köylülerin, vurulan başka yaban keçisi olduğu ihbarı üzerine ekiplerce bölgede başlatılan incelemelere devam edildiği öğrenildi.

Öte yandan Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatıyla yaban hayatına yönelik koruma ve kontrol tedbirleri artırılırken, 2 gün önce de koruma altındaki yaban keçisini avlayan ve dronla tespit edilen şahıslara 1 milyon 300 bin lira para cezası kesilmişti. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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