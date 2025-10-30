Haberler

Tunceli'de Uyuşturucuyla Mücadele: 'Bataklığı Kurutmak' Hedefi

Tunceli'de Uyuşturucuyla Mücadele: 'Bataklığı Kurutmak' Hedefi

Tunceli İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, uyuşturucuyla mücadelede sosyal projeler üreteceklerini ve muhtarların desteğini beklediklerini belirtti. Yakın zamanda gerçekleştirilen bir operasyonda ciddi miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tunceli İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili yaptığı açıklamada, "Narkotik şubemiz yakın zamanda bir operasyon yaptı, ciddi miktarda gencimizin zehirlenebileceği bir maddeyi yakaladık. Burada ana amaç sivrisineklerle uğraşmaktan ziyade bataklığı kurutmak" dedi.

Tunceli'de uyuşturucuyla mücadele kararlı bir şekilde sürüyor. Kentte bu kapsamda yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ederken, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, muhtarlarla bir araya gelerek hem mevcut sorunları hem de çözüm yollarını değerlendirdi. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Demiralay, uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca sokakta yapılan operasyonlarla sınırlı olmadığını, asıl hedeflerinin "bataklığı kurutmak" olduğunu vurguladı. Kent genelinde tedavi süreci devam eden bağımlılar için sosyal projeler üretmeyi hedeflediklerini belirten Demiralay, muhtarlardan bu süreçte destek istedi. İl Emniyet Müdürü Demiralay, "Mahallelerimizde tespit ettiğimiz ve tedavi süreci devam eden bağımlılarla ilgili muhtarlarımdan bir ricada bulunacağım. Ailelerine zarar veren veya aileleri tarafından dışlanıp toplumdan ayrıştırılan kimseler varsa bize bildirin. Bunlarla ilgili bir proje yapmak istiyoruz. Onları bağımlılıktan kurtarmak, iş sahibi yapmak, hobi sahibi yapmak için, bir şeyle meşgul olmaları için bir çalışma yapmak istiyoruz, proje üretmek istiyoruz. Bu kapsamda sizin tanıdıklarınız varsa ve daha sonra da söyleyecekleriniz olursa biz ilimizde bu uyuşturucu problemini ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışmak istiyoruz. Narkotik şubemiz yakın zamanda bir operasyon yaptı, ciddi miktarda gencimizin zehirlenebileceği bir maddeyi yakaladık. Burada ana amaç sivrisineklerle uğraşmaktan ziyade bataklığı kurutmak. Eğer bu arzı azaltabilirsek talep de olmayacağını bilenlerdeniz. Dolayısıyla o uyuşturucu maddeyi ilimize getirenler, 'torbacı' diye tabir ettiğimiz kişilerle mücadele konusunda etkinliğimizi artıracağız. Bu kapsamda sizlerden destek bekliyoruz. Bu şekilde toplumun dışına itilmiş veya ailesine zarar veren kim varsa bize bildirirseniz çok mutlu oluruz" diye konuştu. - TUNCELİ

title