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Tunceli'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: İki Tutuklama

Tunceli'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: İki Tutuklama
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Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda 2 kilo 190 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İkamette yapılan arama sonrasında bir kişi tutuklanırken, yol kontrolünde bir başka şüpheli de gözaltına alındı.

Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda 2 kilo 190 gram esrar maddesi ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca 27 Kasımda Mazgirt ilçesi Alhan köyünde ikamet eden şüpheli şahsın ikametinde yapılan adli arama 2 kilo 190 gram kubar esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tunceli merkez ilçesi Sütlüce yol kontrol noktasında 27 Kasımda araçta yapılan kontrolde bir şüpheli şahsın üzerinde 1 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 10 adet 9 milimetre mermi, 1 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikata başlandığı belirtildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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