Tunceli'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı
Tunceli'de gerçekleştirilen jandarma operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı. Operasyonlarda 552 kök kenevir bitkisi, 47 kök skunk bitkisi, 5 gram kubar esrar ve 2 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Tunceli'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, bu kapsamda 1-31 Ağustos'ta il genelinde belirledikleri bazı adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda 552 kök kenevir bitkisi, 47 kök skunk bitkisi, 5 gram kubar esrar ve 2 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 10 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 3 zanlı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.