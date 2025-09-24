Haberler

Tunceli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında

Tunceli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında
Tunceli'de narkotik köpeği 'Ayar' tarafından durdurulan ticari aracın bagajındaki ses sistemine gizlenmiş 654 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

Tunceli'de durdurulan ticari aracın bagaj kısmındaki ses sistemine gizlenmiş uyuşturucu, narkotik köpeği 'Ayar' tarafından yakalandı. Olayda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında yapılan denetimlerde Mazgirt ilçesinde durdurulan ticari araçta arama yapıldı. Narkotik köpeği 'Ayar'ın dikkati sayesinde aracın bagajındaki ses sistemi içerisine gizlenmiş poşet içinde 654 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TUNCELİ

