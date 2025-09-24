Tunceli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında yapılan denetimlerde Mazgirt ilçesinde durdurulan ticari araçta arama yapıldı. Narkotik köpeği 'Ayar'ın dikkati sayesinde aracın bagajındaki ses sistemi içerisine gizlenmiş poşet içinde 654 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler, ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TUNCELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa