Tunceli'de Tütün ve Makaron Kaçakçılığına Operasyon

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince 12 iş yerinde yapılan denetimlerde tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığına yönelik operasyonda binlerce makaron, kilogramlarca tütün ve farklı kaçak ürün ele geçirilirken, 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, KOM Başkanlığı koordinesinde, ülke genelinde eş zamanlı düzenlenen "Tütün Kaçakçılığı Operasyonu" kapsamında 30 Eylül 2025 Salı günü Tunceli'de 12 iş yerinde denetim yapıldı. Denetimler sonucunda 5 iş yeri ve 5 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. Operasyonda 2 bin 800 adet dolu makaron, 66 bin 380 adet boş makaron, 18,2 kilogram tütün, 34 kutu nargile tütünü, 53 paket çay, 79 puro, 40 bin 550 adet sigara sarma kağıdı ve 25 adet 50 mililitrelik şişe içerisinde alkol ele geçirildi.

Tunceli Emniyet Müdürlüğü, vergi kaybının önlenmesi, yasa dışı ürünlerin toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılması ve kaçakçılıkla mücadelenin etkinliğinin artırılması amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - TUNCELİ