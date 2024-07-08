Tunceli'de trafonun patlaması sonucu bir kişi yaralandı

Tunceli'de, Fırat Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinde (FEDAŞ) çalışan bir kişi, tamir etmek istediği trafonun patlaması sonucu yaralandı.

Tunceli-Pülümür- Erzincan karayolu Nazımiye yol ayrımı bölgesinde bulunan kum ocağındaki trafoda meydana gelen arızaya müdahale eden Fırat Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi çalışanı Şahin M. (40) trafonun patlaması sonucu yaralandı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine giden 112 ekipleri tarafından ambulansla alınan Şahin. M. Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şahin M.'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TUNCELİ