Tunceli'de termal gece görüş dürbünleri ve mühimmat ele geçirildi - Haberler

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Tunceli'de termal gece görüş dürbünleri ve mühimmat ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tunceli'de termal gece görüş dürbünleri ve mühimmat ele geçirildi

Tunceli'de devam eden Eren Abluka-7 operasyonunda bir sığınak içerisinde 3 termal gece görüş dürbünü ve mühimmat ele geçirildi.

Tunceli'de devam eden Eren Abluka-7 operasyonunda bir sığınak içerisinde 3 termal gece görüş dürbünü ve mühimmat ele geçirildi.

Tunceli Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Eren Abluka-7 operasyonu çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığınca Tunceli Hozat kırsalında operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda bir sığınak içerisinde 3 termal gece görüş dürbünü, 1 dürbün, 1 güneş paneli, 18 pil, 3 gece görüş çantası ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi. - TUNCELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tunceli Valiliği Jandarma Tunceli 3. Sayfa Haberler

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