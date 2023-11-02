Tunceli'de Suç Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

TUNCELİ'de 'kasten yaralama', 'yağma' ve 'mala zarar verme' suçlarına karıştığı belirlenen 4 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, suçlarda kullanılan silahlar ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezi ve Pertek ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen kasten yaralama, yağma ve mala zarar verme suçlarının faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çalışmada, şüphelilerin S.M., B.S., U.Y. ve H.G. olduğu tespit edildi. Şüpheliler, belirlenen adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda da, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 20 fişek, 1 av tüfeği, 3 av fişeği ve 6 cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.(DHA)