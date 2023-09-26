Tunceli'de Sosyal Medya Dolandırıcılığı Operasyonu

Tunceli'de sosyal medya üzerinden sahte kiralık ev ilanları verip dolandırıcılık yapan B.A. yakalandı ve tutuklandı.

TUNCELİ'de, sosyal medya üzerinden sahte kiralık ev ilanları verip, kaparo alarak dolandırıcılık yapan B.A. yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bir kişinin sosyal medya üzerinden sahte kiralık ev ilanları verip, kaparo alarak dolandırıcılık yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Pertek ilçesinde olduğu belirlenen B.A., adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)