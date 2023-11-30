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Tunceli'de silahlı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti

30 Kasım 2023 19:43 Son Güncelleme: 19:44 Abone Ol

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yaşanan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. İlçeye bağlı Çakmaklı köyünde yaşayan E.G. ve Ç.E. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ç.E, tüfekle E.G'yi vurarak ölümüne neden oldu. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.