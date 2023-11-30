Tunceli'de silahlı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yaşanan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. İlçeye bağlı Çakmaklı köyünde yaşayan E.G. ve Ç.E. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ç.E, tüfekle E.G'yi vurarak ölümüne neden oldu. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Çakmaklı köyünde yaşayan E.G. ve Ç.E. arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında Ç.E, tüfekle E.G'yi vurdu.
İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
E.G, kaldırıldığı Ovacık İlçe Entegre Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Jandarma ekipleri Ç.E'yi gözaltına aldı.