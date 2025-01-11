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Tunceli'de Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Tutuklama

Tunceli'de Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Tutuklama
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Tunceli Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen siber dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı. İhbar üzerine başlatılan çalışmada, Mersin ve Gaziantep'ten 7 şüpheli tespit edildi.

Tunceli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.

Tunceli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne Facebook sosyal medya uygulaması üzerinden Marketplace isimli sayfaya ısıtıcı soba almak için giriş yaptığını ve dolandırıldığını bildiren vatandaşın ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Araştırmalar sonucu olayla ilgisi olduğu değerlendirilen Mersin'de 6, Gaziantep'te ise 1 şüpheli tespit edildi. Operasyon başlatılan ekiplerin çalışması sonucu 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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