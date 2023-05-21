Tunceli'de şarampole devrilen araçtan sürücü sağ kurtuldu

Tunceli'de şarampole devrilen araç Pülümür Çayı'na düşmekten son anda kurtuldu. Kazada sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, öğle saatlerinde Tunceli- Pülümür karayolu Zağge mevkiinde meydana geldi. Pülümür'den Tunceli istikametine seyir halinde olan 24 DU 123 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Yol kenarındaki ağaçlar sayesinde Pülümür Çayı'na düşmekten kurtulan sürücünün kendi imkanlarıyla araçtan çıktığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TUNCELİ