Tunceli'de Şantiye Alanında Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
Tunceli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından Aktuluk Mahallesi'ndeki bir inşaatın şantiye alanında yapılan operasyonlarda toprağa gömülü halde 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Aynı zamanda, söz konusu şantiye alanındaki bir bina inşaatının bina boşluğu içerisinde üzeri taşlarla kapatılmış poşet içerisinde 166.57 gr esrar maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili olduğu belirlenen 1 şüphelinin yakalandığı ve adli makamlara sevk edildiği bildirildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
