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Tunceli'de Sağanak Yağış Kazaya Neden Oldu

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Tunceli'de sağanak yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil savruldu. Kazada 2 kişi hafif yaralandı. Yetkililer, artan yağışlar için uyarıda bulundu.

Tunceli'de sağanak nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil savruldu. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Tunceli'de meteorolojinin uyarısını yaptığı sağanak yağış etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunda seyir halinde bulunan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Karayolu üzerinde bulunan 2. tünel içinde meydana gelen kazada sürücü ve yanında bulunan bir kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Öte yandan yetkililer, şiddetini artırması beklenen sağanak yağışlara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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