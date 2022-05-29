Tunceli'de otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı - Haberler

Tunceli'de otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Tunceli'de otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Tunceli'de otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Tunceli-Erzincan karayolu Uzuntarla köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ADE 274 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - TUNCELİ
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa