Tunceli'de otomobil şarampole yuvarlandı: Hakim, savcı ve avukat yaralandı

TUNCELİ - Tunceli'de otomobil şarampole yuvarlandı kazada, Ağır Ceza Hakimi, Cumhuriyet Savcısı ve avukat yaralandı.

Kaza, gece Hozat-Pertek Karayolu Kayışoğlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, avukat A. Y. yönetimindeki 22 FA 063 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Y. ile otomobilde bulunan Tunceli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim E. K. ve Cumhuriyet Savcısı F. A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hozat İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan avukat A. Y., askeri helikopterle, diğer yaralılar ise ambulanslarla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı.