Tunceli'de Otomobil Şarampole Uçtu: 3 Yaralı
Çemişgezek ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı şarampole devrildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Çemişgezek ilçesine bağlı Payamdüzü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 MBC 64 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilerek ters döndü. 3 kişinin yaralandığı kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler ve köylülerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TUNCELİ
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