Tunceli'de otomobil park halindeki araçları biçti - Haberler

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Tunceli'de otomobil park halindeki araçları biçti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tunceli'de otomobil park halindeki araçları biçti

Tunceli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın park halindeki araçlara çarpma anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Tunceli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın park halindeki araçlara çarpma anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, nisan ayında KGYS kameralarının kaydettiği bazı trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" mesajına yer verildi. KGYS kameralarına Tunceli'de yaşanan bir kaza da yansıdı. Kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil, park halindeki araçlara çarparak durabildi. - TUNCELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kent Güvenliği Yönetim Sistemi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Otomobil, Tunceli, 3. Sayfa, Haberler

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