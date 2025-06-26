Tunceli'de Otomobil Güvenlik Görevlisine Çarparak Kaza Yaptı

Tunceli'de Otomobil Güvenlik Görevlisine Çarparak Kaza Yaptı
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Tunceli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili, banka önündeki güvenlik görevlisine çarptı. Güvenlik görevlisi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Tunceli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkarak banka önünde bekleyen güvenlik görevlisine çarptı.

Olay, merkez Moğultay Mahallesi Behice Boran Caddesi üzerindeki bir banka şubesinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 62 AAL 305 plakalı otomobil, kaldırıma çıkarak banka önünde bekleyen özel güvenlik görevlisi E.Y.'ye çarptı. Kazada güvenlik görevlisi yaralanırken ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mesai arkadaşları ve vatandaşlarca sakinleştirilen E.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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