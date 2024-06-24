Tunceli'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Tunceli'de otluk alanda çıkan yangın, evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, merkez Esentepe Mahallesi'ndeki otluk alanda gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, evlere sıçramadan kısa süre içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü. - TUNCELİ