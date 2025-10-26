Tunceli'de Narkotik Operasyonu: 3 Kilo 737 Gram Esrar Ele Geçirildi

Tunceli'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada bir araçta narkotik köpeği Luna ile yapılan aramada, aracın stepnesine gizlenmiş 3 kilo 737 gram esrar maddesi ele geçilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tunceli Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu il dışından gelen bir araçta uyuşturucu madde olabileceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Narkotik, KOM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri zehir tacirlerine yönelik ortak bir operasyon gerçekleştirdi. Şüpheli araç takibe alınarak Pah Köprüsü üzerinde durduruldu. Narkotik madde arama köpeği Luna ile yapılan aramada araç bagajındaki yedek lastik içerisine zulalanmış vaziyette; 7 parça halinde toplamda 3 kilo 737 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü B.A. ve yanında bulunan A.Y.'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi. - TUNCELİ