Tunceli'de Minibüsün İki Araca Çarptığı Kaza Güvenlik Kamerasında
Tunceli-Elazığ karayolu Kanoğlu mevkiinde meydana gelen kazada, minibüs iki araca çarptı. Olayda yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Tunceli'de minibüsün iki araca çarptığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, Tunceli- Elazığ karayolu Kanoğlu mevkiinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen minibüs, iki araca arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. - TUNCELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa