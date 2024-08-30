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Tunceli'de Mezarlıkta Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Tunceli merkeze bağlı Kırmızıdağ Ağdat-Baldan bölgesinde mezarlık alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Tunceli'de akşama doğru mezarlıkta başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

Tunceli merkeze bağlı Kırmızıdağ Ağdat-Baldan bölgesinde mezarlık alanda akşam saatlerinde henüz tespit edilemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçrayan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye orman işletme müdürlüğü ekipleri, itfaiye, polise ait TOMA ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yanı sıra yöre köylülerinin de desteğiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarına devam edildiği belirtildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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