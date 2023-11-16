Tunceli'de mağara içinde malzeme ele geçirildi

Tunceli il jandarma ve emniyet müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda bir mağara içerisinde malzeme ele geçirildi.

Tunceli il jandarma ve emniyet müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda bir mağara içerisinde malzeme ele geçirildi.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız ve Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda,16.11.2023 günü Merkez ilçesi Eskirubayık Mahallesi Dinar Deresi bölgesinde icra edilen 'Şehit Savcı Murat Uzun' operasyonunda; bir mağara içerisinde yapılan aramada, 1 BKC silah namlusu, 2 kitap, 5 dolu büyük tüp, çok sayıda teknik ve yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi. - TUNCELİ