Tunceli'de Kurtlar Sürüyü Saldırdı: 3 Koyun Telef, 25 Kayıp
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kurtların sürüye saldırması sonucu 3 koyun telef oldu, 9 koyun yaralandı, 25 koyun ise kayıplara karıştı. Jandarma, kayıp koyunlar için çalışma başlattı.
Tunceli'de kurtlar sürüye saldırdı. Saldırıda 3 koyun telef olurken 9'u yaralandı, 25'i ise kayıplara karıştı.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Cebe köyü Mezre mevkiinde, Serdar Yetkin'e ait koyun sürüsüne kurtlar saldırdı. Kurtların saldırısı sonucu 3 koyun telef oldu, 9 koyun yaralandı, 25 koyun ise kayıplara karıştı.
Jandarma komutanlığı ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kayıp koyunların bulunması için çalışma başlatıldı. - TUNCELİ