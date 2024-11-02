Tunceli'de Kurt, 26 Koyunu Telef Etti

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bir ağıla giren kurt, 26 koyunu telef etti.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi Anıl köyüne bağlı Ardiye mezrasında gece saatlerinde ağıla giren kurt 26 koyunu telef etti, çok sayıda koyunu ağır yaraladı. Sabah saatlerinde ağıla geldiğinde büyük şok yaşayan sürü sahibi Polat Yıldırım, yetkililere bilgi verdi. Olay yerine gelen ekipler, telef olan koyunlarla ilgili rapor tuttu. - TUNCELİ