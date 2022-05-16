Tunceli'de kız öğrenci yurdundaki yangın korkuttu! 350 öğrenci tahliye edildi - Haberler

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de kız öğrenci yurdunda çıkan yangın büyük paniğe sebep oldu. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürülen yangında 350 öğrenci tahliye edildi.

Atatürk Mahallesi'ndeki Ehlibeyt Kız Öğrenci Yurdu'nun 4. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Öğrencilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

350 ÖĞRENCİ TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle yurtta kalan yaklaşık 350 öğrenci hızlı bir şekilde kentteki diğer yurtlara tahliye edildi.