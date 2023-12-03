Tunceli'de kış lastiği denetimleri gerçekleştirildi.

Tunceli Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yük ve yolcu taşıyan araçlar için 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında zorunlu olan kış lastiği denetimleri gerçekleştirdi. Tunceli merkez 15 Temmuz Şehitler Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde 75 ticari araç kontrol edildi.

Sürücülere konuya ilişkin bilgilendirme broşürlerinin de dağıtıldığı denetimlerin vatandaşların trafik güvenliği için devam edeceği belirtildi. - TUNCELİ