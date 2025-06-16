Tunceli'de Kayıp Genç, Baraj Gölü'nde Bulundu

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Tunceli'de kaybolan 26 yaşındaki Ekin Bulat'ın cesedi, Uzunçayır Baraj Gölü'nde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tunceli'de önceki geceden beri kayıp olan 26 yaşındaki gencin cesedi, Uzunçayır Baraj Gölü'ne uçmuş araç içinde bulundu. Dalgıçlar tarafından gencin cesedi araçtan çıkarılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tunceli'de önceki gece saat 02.00 sıralarında Aktuluk (Türüşmek) Mahallesi'nde babasına ait otomobile yakıt alırken görülen 26 yaşındaki Ekin Bulat'a uzun süre ulaşılamaması üzerine ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Başvurunun ardından başlatılan çalışmalar kapsamında bir ihbarı değerlendiren yetkililer, Tunceli-Elazığ karayolu Mazgirt Köprüsü mevkiinde Uzunçayır Baraj Gölü içinde araç tespit etti. Tespit üzerine bölgeye, jandarma, AFAD, UMKE, 112, itfaiye ve MUDAK ekipleri sevk edildi. Dalgıçların baraj gölünde yaptığı çalışmayla gencin cesedi araçtan çıkarıldı.

Gencin cesedi otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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