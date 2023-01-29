Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunceli'de kayganlaşan yolda kaza: Otobüs yoldan çıktı

3. Sayfa Haberleri

Tunceli'de kayganlaşan yolda kaza: Otobüs yoldan çıktı

Tunceli'de kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kaza meydana geldi.

Tunceli'de kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kaza meydana geldi. Yolcu otobüsünün yoldan çıktığı kazada, ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Tunceli-Elazığ karayolu Hoca Ahmet Yesevi Viyadüğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunceli merkeze gelmekte olan özel bir firmaya ait yolcu otobüsü, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu.

Araç, trafik ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından yoldan kaldırıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Tunceli 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title