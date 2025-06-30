Tunceli'de Kaybolan Vatandaş Sağ Olarak Bulundu

Tunceli'de Kaybolan Vatandaş Sağ Olarak Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin Güleç köyü Bağlarbaşı mezrasında kaybolan vatandaş, jandarma ve AFAD ekiplerinin gerçekleştirdiği arama çalışmaları sonucunda sağ olarak bulundu. Vatandaşın sağlık durumu iyi.

Tunceli merkeze bağlı Güleç köyü Bağlarbaşı mezrasında dün kaybolan vatandaş, sabah saatlerinde sağ olarak bulundu.

Tunceli merkeze bağlı Güleç köyü Bağlarbaşı mezrasında bir vatandaşın kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD arama kurtarma ekipleri ve AFAD dron ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, sahada kapsamlı tarama çalışmaları başlattı. Yapılan arama çalışmaları sonucunda, kayıp vatandaş sabah saat saatlerinde bulunarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Vatandaşın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Nihal Candan'ın babası isyan etti: Çocuklarım şöhretle sapıttı

Acılı baba günler sonra sessizliğini bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabine toplantısında emekli maaş zamları masada! İşte konuşulan en düşük aylık

Emekli zammı Erdoğan'ın masasında! İşte konuşulan en düşük aylık
Görüntüler Seferihisar'dan! Alevlerin sardığı evlerinin arkasından böyle bakakaldılar

Alevlerin sardığı evlerinin arkasından böyle bakakaldılar
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti

Türk sporunun acı günü! Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir grup kendi askerlerine saldırdı

Dünya bu olayı konuşuyor! İsrailliler, İsrail askerlerine saldırdı
Anlaşma tamam gibi! İşte Caner Erkin'in yeni takımı

Anlaşma tamam gibi! İşte Caner Erkin'in yeni takımı
Ünlü bebek bezi markası Türkiye pazarından çekildi

Ünlü bebek bezi markası üretimi durdurup Türkiye'den çekildi
Schengen vizesinde yeni dönem! Almanya itiraz hakkını kaldırıyor

Schengen vizesinde yeni dönem! İlk adım Almanya'dan geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.