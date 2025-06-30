Tunceli'de Kaybolan Vatandaş Sağ Olarak Bulundu
Tunceli'nin Güleç köyü Bağlarbaşı mezrasında kaybolan vatandaş, jandarma ve AFAD ekiplerinin gerçekleştirdiği arama çalışmaları sonucunda sağ olarak bulundu. Vatandaşın sağlık durumu iyi.
Tunceli merkeze bağlı Güleç köyü Bağlarbaşı mezrasında dün kaybolan vatandaş, sabah saatlerinde sağ olarak bulundu.
Tunceli merkeze bağlı Güleç köyü Bağlarbaşı mezrasında bir vatandaşın kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD arama kurtarma ekipleri ve AFAD dron ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, sahada kapsamlı tarama çalışmaları başlattı. Yapılan arama çalışmaları sonucunda, kayıp vatandaş sabah saat saatlerinde bulunarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Vatandaşın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - TUNCELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa