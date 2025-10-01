Haberler

Tunceli'de Kaybolan 2 Vatandaş 13 Saat Sonra Bulundu

Tunceli'de Kaybolan 2 Vatandaş 13 Saat Sonra Bulundu
Güncelleme:
Tunceli'nin Alacık köyünde kırsalda kaybolan 2 vatandaş, AFAD ve jandarma ekiplerinin 13 saatlik çalışmasıyla sağ olarak bulundu. Ekipler, yapılan arama faaliyetleri sonucunda kaybolanları kurtardı.

Tunceli'nin Alacık köyü kırsalında kaybolan 2 vatandaş, AFAD, jandarma ve komando timlerinin 13 saatlik çalışmasıyla sağ olarak bulundu.

Olay, Tunceli merkez Alacık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30 Eylül sabah saatlerinde kırsalda araziye çıkan 2 vatandaştan uzun süre haber alınamadı. Yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu vatandaşları aramak için bölgeye AFAD, jandarma, JAK, köpek timi ve komando timleri sevk edildi. Ekiplerin 13 saatlik arama ve tarama faaliyetlerinin ardından 2 şahıs, sabah 08.10 sularında sağ olarak bulundu. Yapılan sağlık kontrollerinde herhangi bir sorun bulunmayan vatandaşlar, ifadeleri için jandarma karakoluna götürüldü. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
