Tunceli'de Kayalıklardan Düşen Kadın Kurtarıldı

Tunceli'de Kayalıklardan Düşen Kadın Kurtarıldı
Tunceli'nin Düzgün Baba Dağı'nda kayalıklardan düşerek bacağını kıran H.D., AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Tunceli'de kayalıklardan düşüp ayağını kıran kadın, AFAD, UMKE ve jandarma tarafında kurtarıldı.

Olay, Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Düzgün Baba Dağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Düzgün Baba Dağı'na ziyaret amacıyla gelen H.D. dengesini kaybedip kayalıklardan düşerek bacağını kırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yaralı kadın, düştüğü yerden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
