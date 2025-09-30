Tunceli'de Kayalıklardan Düşen Kadın Kurtarıldı

Tunceli'de kayalıklardan düşüp ayağını kıran kadın, AFAD, UMKE ve jandarma tarafında kurtarıldı.

Olay, Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Düzgün Baba Dağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Düzgün Baba Dağı'na ziyaret amacıyla gelen H.D. dengesini kaybedip kayalıklardan düşerek bacağını kırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yaralı kadın, düştüğü yerden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - TUNCELİ