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Tunceli'de kaya düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

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Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunda meydana gelen kazada, kayanın düştüğü araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tunceli'de kayanın düştüğü araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tunceli-Pülümür- Erzincan karayolunun 40. kilometresinde bulunan Zağge mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Onur. T. idaresindeki 34 KV 4761 plakalı otomobilin üzerine seyir halindeyken kaya düştü. Aracın üst bölümünden giren kaya sürücünün yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen kadın ile arka koltukta oturan 20 yaşındaki Arda K.'nın yaralanmasına neden oldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan ve ismi öğrenilemeyen genç kadın olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken sürücü ve diğer yaralı ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücünün genel durumunun iyi olduğu öğrenilirken 20 yaşındaki Arda K.'nın hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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