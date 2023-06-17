Tunceli'de kamyonet ters döndü
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Tunceli Pülümür yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet ters döndü.
Tunceli Pülümür yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet ters döndü.
Kaza, Tunceli Pülümür yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.E. idaresindeki 62 AB 405 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ters döndü. Kazada kamyonda bulunan 3 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, kamyonette maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TUNCELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa