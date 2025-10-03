Haberler

Tunceli'de Kaçak Kazı Yapan 5 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Güncelleme:
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, Dikenli Köyü bölgesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı. Olay yerinde çeşitli kazı malzemeleri ve dedektör ele geçirildi.

Tunceli'de jandarma tarafından yapılan çalışmada, kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede merkeze bağlı Dikenli Köyü bölgesinde teknik takip sonucu şüpheli araç ve şahıs hareketliliği tespit edildi. Ardından jandarma tarafından yapılan operasyonda Dalik Mezrası dere yatağında 5 şüpheli, suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan aramada; 1 adet metal arama dedektörü, 1 adet görüntüleme tableti, 2 adet powerbank, 5 adet cep telefonu ve çeşitli kazı malzemelerinin ele geçirildiği bildirildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
