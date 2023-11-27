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Tunceli'de Kaçak İçki Operasyonu: 63 Şişe Ele Geçirildi

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Tunceli'de yapılan operasyonda bir evde 63 şişe kaçak içki bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki satışı yapanları yakalamak için çalışma yaptı. Operasyonda 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Tunceli'de bir eve düzenlenen operasyonda 63 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak içki satışı yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, belirledikleri bir adrese düzenledikleri operasyonda, 63 şişe kaçak alkollü içki ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Tunceli Suç Operasyon Kaçakçılık Hukuk 3. Sayfa Haberler

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