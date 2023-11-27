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Tunceli'de Kaçak İçki Operasyonu: 63 Şişe Ele Geçirildi

Tunceli'de yapılan operasyonda bir evde 63 şişe kaçak içki bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki satışı yapanları yakalamak için çalışma yaptı. Operasyonda 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.