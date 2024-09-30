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Tunceli'de Jandarma Operasyonu: 13 Mağara ve 17 Sığınak Ele Geçirildi

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Tunceli'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda, 13 mağara ve 17 sığınakta mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Herhangi bir terörist unsurun bulunmadığı bölgede, terör kalıntılarını yok etmeye yönelik operasyonlar devam edecek.

Tunceli'de, jandarmadan operasyon: 13 mağara ve 17 sığınakta malzemeler ele geçirildi

TUNCELİ - Tunceli'de, İl Jandarma Komutanlığı tarafından eylül ayı boyunca düzenlenen operasyonlarda 13 mağara ve 17 sığınağın tespit edildiği, mağara ve sığınaklarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından 6 ile 28 Eylül tarihleri arasında Aliboğazı, Ahpanos, Işıkvuran, Dereova ve Sarıyayla ana barınma alanlarından gerçekleştirilen operasyonlarda 13 mağara ve 17 sığınak tespit edildi. Mağara ve sığınaklarda yapılan aramalarda, 6 el yapımı patlayıcı ateşleme düzeneği, 164 piyade tüfeği fişeği, 52 tüp, 6 akü ile çok sayıda teknik ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Herhangi bir terörist unsurun bulunmadığı Tunceli'de, terör kalıntılarını yok etmeye yönelik operasyonlara aralıksız devam edileceği belirtildi.

Tunceli'de Jandarma Operasyonu: 13 Mağara ve 17 Sığınak Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ - 3.Sayfa

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