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Tunceli'de İzdiham: 11 Koyun Telef Oldu

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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Gedikler köyünde ağılda yaşanan izdihamda 11 koyun telef oldu. Olay, koyunların bilinmeyen bir nedenle korkması sonucu meydana geldi.

Tunceli'de izdiham oluşan ağılda 11 koyun telef oldu

TUNCELİ - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Gedikler köyünde, koyunların korkması sonucu ağılda izdiham oluştu. Yaşanan izdihamda 11 koyun telef oldu.

Olay, Çemişgezek ilçesine bağlı Gedikler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gedikler köyünde küçükbaş hayvan ağılından, koyunlar bilinmeyen bir nedenle korktu. Öğlen saatlerinde yaşanan olayda ağıla giden küçükbaş hayvan üreticisi Erhan Öztürk, 11 koyunun iç içe girerek telef olduğunu gördü. Üretici Erhan Öztürk, durumu yetkililere bildirdikten sonra koyunları ağırdan çıkardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEZAİ AKIN - 3.Sayfa
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