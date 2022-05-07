Tunceli'de havadan ve karadan trafik denetimi - Haberler

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Tunceli'de havadan ve karadan trafik denetimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tunceli'de havadan ve karadan trafik denetimi

Tunceli'de jandarma ve emniyet ekiplerince hem karadan hem de havadan trafik denetimi gerçekleştirildi.

Tunceli'de jandarma ve emniyet ekiplerince hem karadan hem de havadan trafik denetimi gerçekleştirildi.

Tunceli'de 7-13 Mayıs Trafik Haftası münasebetiyle emniyet ve jandarma ekiplerince hem karadan hem de havadan trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde kurallara uymayan sürücülere ceza kesilirken, sürücülerden trafik kurallarına uymaları istendi. - TUNCELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Trafik Haftası, Jandarma, Tunceli, Mayıs, 3. Sayfa, Haberler

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