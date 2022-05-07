Tunceli'de havadan ve karadan trafik denetimi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Tunceli'de jandarma ve emniyet ekiplerince hem karadan hem de havadan trafik denetimi gerçekleştirildi.
Tunceli'de jandarma ve emniyet ekiplerince hem karadan hem de havadan trafik denetimi gerçekleştirildi.
Tunceli'de 7-13 Mayıs Trafik Haftası münasebetiyle emniyet ve jandarma ekiplerince hem karadan hem de havadan trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde kurallara uymayan sürücülere ceza kesilirken, sürücülerden trafik kurallarına uymaları istendi. - TUNCELİ
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa